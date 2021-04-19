Иномарка "обняла" столб в Барнауле. Видео
Перед аварией водитель потерял управление, и автомобиль занесло
19 апреля 2021, 10:30, Никита Бородкин
Иномарка врезалась в столб на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой в Барнауле. Согласно записям с видеокамер, перед столкновением водитель потерял управление, и транспортное средство занесло.
По словам очевидцев, которые приводит паблик "Инцидент Барнаул", после столкновения из автомобиля вышли женщина и мужчина, у которого на руках был грудной ребёнок. Информация о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.
Напомним, что 17 апреля две девушки погибли при опрокидывании автомобиля Lada Kalina на трассе Яровое – Райгород. За рулём находился 18-летний молодой человек, у которого не было водительских прав – его госпитализировали с травмами.
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