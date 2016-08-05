Иномарка перевернулась на проспекте Строителей в Барнауле
Инцидент произошел глубокой ночью 5 августа
5 августа 2016, 09:08
Фото: new.vk.com/barneos22
Легковой автомобиль перевернулся ночью 5 августа на проспекте Строителей в Барнауле.
О ДТП проинформировали очевидцы в паблике Barnaul 22. По их данным, авария произошла в 02:40, когда водитель иномарки резко тронулся со светофора на пересечении Строителей и Челюскинцев.
В итоге машину занесло и авто перевернулось.
Очевидцы также сообщают, что мужчина за рулем был нетрезв. Отмечается, что он не пострадал.
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