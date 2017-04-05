Иномарка протаранила дерево в центре Барнаула. Фото
По данным очевидцев, авария случилась в районе перекрестка проспекта Калинина и улицы Профинтерна
5 апреля 2017, 09:32
Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль врезался в дерево в центре Барнаула утром в среду, 5 апреля.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Свидетели аварии отмечают, что инцидент случился в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Профинтерна.
Судя по фото с места событий, автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова.
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