Иномарка протаранила шесть машин у здания ГУ МВД в Барнауле – очевидцы
Инцидент произошел вечером 14 мая по адресу проспект Ленина,74
15 мая 2016, 05:28
Фото: vk.com/barneos22
Водитель на автомобиле Toyota Crown врезался в шесть машин в самом центре Барнаула вечером 14 мая.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. По данным свидетелей, происшествие случилось рядом со зданием ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Ленина 74. Crown собрал 6 машин у здания ГУВД", - отметил автор сообщения, сопроводив свой комментарий несколькими фотографиями с места событий.
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