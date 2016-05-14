Иномарка протаранила шесть машин у здания ГУ МВД в Барнауле – очевидцы

Фото: vk.com/barneos22

Водитель на автомобиле Toyota Crown врезался в шесть машин в самом центре Барнаула вечером 14 мая.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. По данным свидетелей, происшествие случилось рядом со зданием ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Ленина 74. Crown собрал 6 машин у здания ГУВД", - отметил автор сообщения, сопроводив свой комментарий несколькими фотографиями с места событий.