Иномарка протаранила стену здания в барнаульском поселке Новосиликатный
По данным очевидцев, инцидент произошел на улице Суворова
15 сентября 2016, 08:42
Фото: vk.com/barneos22
Иномарка въехала в стену здания в барнаульском поселке Новосиликатный, сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.
"Пос. Новосиликатный, улица Суворова, 4б", – таким комментарием сопроводил фотографии с места событий автор заметки.
На снимках видно, что у автомобиля Toyota в результате инцидента поврежден бампер и, возможно, переднее правое крыло.
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