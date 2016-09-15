Иномарка протаранила стену здания в барнаульском поселке Новосиликатный

Фото: vk.com/barneos22

Иномарка въехала в стену здания в барнаульском поселке Новосиликатный, сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.

"Пос. Новосиликатный, улица Суворова, 4б", – таким комментарием сопроводил фотографии с места событий автор заметки.

На снимках видно, что у автомобиля Toyota в результате инцидента поврежден бампер и, возможно, переднее правое крыло.