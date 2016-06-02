Иномарка сбила велосипедиста в Барнауле. Фото
Инцидент произошел на улице Полярной, пострадавший получил ушибы
2 июня 2016, 10:06
Фото: vk.com/barneos22
Иномарка сбила велосипедиста в четверг, 2 июня, на улице Полярной в Барнауле.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в результате столкновения велосипедист получил ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.
Между тем фотографии с места происшествия уже попали в сеть. Один из очевидцев сообщил, что у пострадавшего в результате столкновения слетела обувь.
У автомобиля разбилось лобовое стекло.
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