Иномарка сбила велосипедиста в Барнауле. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Иномарка сбила велосипедиста в четверг, 2 июня, на улице Полярной в Барнауле.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в результате столкновения велосипедист получил ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.

Между тем фотографии с места происшествия уже попали в сеть. Один из очевидцев сообщил, что у пострадавшего в результате столкновения слетела обувь.

У автомобиля разбилось лобовое стекло.