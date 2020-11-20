Иномарка снесла забор и долетела до крыши дома в Барнауле
Очевидцы утверждают, что водитель автомобиля был пьян
20 ноября 2020, 09:13, Роман Кильмяшкин
Авария произошла в районе пересечения улиц Фурманова и Власихинской. Кадры с места происшествия опубликовали на странице Barnaul.insta в Instagram.
На них видно, что иномарка протаранила забор, а после этого непостижимым образом передней частью заехала на крышу частного дома.
По словам очевидцев, человек, управлявший транспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее amic.ru писал, что выбоина на дороге стала одной из причин двух аварий на алтайской трассе.
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