Иномарка въехала в дерево в центре Барнаула. Фото
По информации очевидцев, ДТП произошло на улице Геблера
22 апреля 2016, 13:03
Фото: vk.com/barneos22
Легковой автомобиль в пятницу, 22 апреля, въехал в дерево в центре Барнаула.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, инцидент произошел на улице Геблера.
На фотографии с места ЧП видно, как автомобиль действительно врезался в дерево. Обстоятельства инцидента пока не ясны. При этом вплотную к автомобилю стоит еще одна машина.
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