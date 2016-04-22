Иномарка въехала в дерево в центре Барнаула. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Легковой автомобиль в пятницу, 22 апреля, въехал в дерево в центре Барнаула.

Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, инцидент произошел на улице Геблера.

На фотографии с места ЧП видно, как автомобиль действительно врезался в дерево. Обстоятельства инцидента пока не ясны. При этом вплотную к автомобилю стоит еще одна машина.