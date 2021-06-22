Иностранца осудят за попытку дачи взятки инспектору ДПС в Алтайском крае

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела против 54-летнего жителя иностранного государства, который пытался откупиться от инспекторов ДПС.

По версии следствия, вечером 4 июня 2021 года на дороге в Хабарском районе инспекторы остановили автомобиль.

"В связи с тем, что водителем были нарушены требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, он был приглашён в патрульную машину для составления административного материала. Находясь в служебном транспортном средстве, мужчина с целью избежать ответственности, предложил инспектору денежные средства, высказав просьбу не документировать обстоятельства административного правонарушения", – сообщает пресс-служба ведомства.

Однако довести свой преступный умысел мужчина не смог, поскольку полицейский отказался от взятки.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело передано в суд.