Иностранец тщетно пытался подкупить за 500 долларов алтайского таможенника

Фото: ilyafinance.ru

Гражданин Монголии приговорен к штрафу за попытку дать взятку таможеннику в Горном Алтае.

Как сообщили в пресс-службе Горно-Алтайской транспортной прокуратуры, 30 мая этого года иностранец, находясь в служебном кабинете международного многостороннего автомобильного пункта пропуска "Ташанта", передал заместителю начальника Ташантинского таможенного поста Алтайской таможни взятку в размере 500 долларов США.

Деньги гражданин Монголии положил на стол таможенника, надеясь, что за это незаконное вознаграждение ему будет дано разрешение на временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС автомобиля "Тойота Альфард". Впрочем, взятку таможенник не принял.

В итоге суд приговорил иностранца к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

"Денежные средства, являвшиеся предметом взятки, обращены в доход государства", - добавили в транспортной прокуратуре.