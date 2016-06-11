Инспектора атомного и технического надзора судят за взятки в Барнауле

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Бывший инспектор Алтайского межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предстанет перед судом в Барнауле за совершение целого "букета" должностных преступлений.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, ему инкриминируется 44 эпизода взяточничества и 27 эпизодов служебного подлога. Согласно информации силовиков, обвиняемый, проводя проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала различных предприятий, с 2013 по 2015 год получал от энергетиков, инженеров, по охране труда, директоров организаций взятки.

За незаконное вознаграждение мужчина выдавал аттестацию и допуск к работе в электроустановках по соответствующей группе электробезопасности без фактической проверки знаний.

"Удостоверения, выданные работникам предприятий без фактической проверки знаний, изъяты. Следствием направлено представление в адрес Ростехнадзора для решении вопроса о признании результатов тестирований недействительными", - добавляют в СКР.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

