Instagram заблокировал аккаунт алтайского министерства

Instagram заблокировал официальный аккаунт Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края из-за подозрений в накрутке подписчиков. Как сообщает пресс-служба ведомства, за два года страница набрала лишь тысячу фолловеров.

"Разработчики посчитали, что мы занимались накруткой подписчиков. Звучит нелепо – за два года "дослужились" до своего тысячного подписчика" – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что попытки вернуть аккаунт оказались безрезультатными. Тем не менее авторы создали новую страницу, в которой все начали "с чистого листа".

Как уже писал amic.ru, в сентябре глава алтайского Минприроды Владимир Попрядухин ушел в отставку. Врио министра назначена начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Беребердина.