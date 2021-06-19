Инструктор из Барнаула погиб при крушении самолёта в Кузбассе

Опытный пилот и инструктор курсантов Барнаульского института авиации, 53-летний Александр Шейкин погиб при крушении самолёта с парашютистами в Кемеровской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

Также среди пассажиров были президент Федерации спорта сверхлёгкой авиации Кемеровской области, мастер спорта, совершивший около пяти тысяч прыжков с парашютом, Вячеслав Новгородцев и инструктор Алексей Рыбальченко, за которым числится более 3,5 тысячи прыжков.

Напомним, что, по сообщениям регионального ДОСААФ, на борту самолёта находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов. В результате происшествия девять человек погибли. Остальным оказывается медицинская помощь.