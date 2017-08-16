"Интеллектуальные" лифты и эскалаторы заработают в барнаульской "Галактике"

Фото: Первая эскалаторно-лифтовая компания

Торгово-развлекательный центр "Галактика" в Барнауле готовят к открытию второй очереди комплекса.

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Как сообщили порталу Amic.ru в "Первой эскалаторно-лифтовой компании", которая занимается здесь монтажом подъемной техники, техническое открытие ТРЦ назначено на 25 августа.

Для безопасного, бесперебойного и комфортного перемещения посетителей центра были заказаны и установлены 13 эскалаторов со скоростью 0,5 метра в секунду. Четыре из них имеют интеллектуальный режим работы, позволяющий экономить электроэнергию и ресурс самой техники.

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Кроме того, два уровня парковки и три этажа ТРЦ соединяют 11 лифтов.

Напомним, первая очередь "Галактики" в Барнауле заработала в ноябре 2016 года. Однако в конце декабря в гипермаркете "Ашан", ставшем якорным арендатором ТРЦ, произошло обрушение кровли. В итоге торговый комплекс был закрыт на ремонтно-восстановительные работы.

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Вновь посетить крупнейший торговый центр города стало возможно 19 июня этого года. Теперь же открывается вторая очередь комплекса, и вскоре ТРЦ заработает на полную мощность.

Не так давно стал известен список основных арендаторов комплекса, среди которых значатся магазины "Л'Этуаль", Zara, H&M, Koton, Mango, Pull&Bear, "Снежная королева", Bershka, Stradivarius, "Глория джинс", "Спортмастер", "М.Видео", Ostin, "Аскон", а также New Yorker.

Кроме того, в "Галактике" заработают McDonald`s и Burger King.

Также посетителей ждет открытие крытого ледового катка и восьмизального кинотеатра.