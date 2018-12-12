Интересные Рождественские истории расскажут в ТРЦ "Европа"

Середина декабря — отличное время для новогодних чудес. Каждый взрослый именно в этот период хочет вернуться в детство, а ребенок — получить яркие эмоции и удивиться волшебству. Именно поэтому специально для всех жителей и гостей Барнаула организованы Рождественские истории в #ТРЦEВРОПА.

Начало волшебного праздника 15 декабря 2018 года в 14.30. Скучно не будет! Организаторы гарантируют насыщенный и веселый выходной день.

С 15.00 до 16.00 — "Хрювет, Новый Год".

Веселая, яркая развлекательная программа с участием символа года свинки Мечтули и Пса Бильбоса, Деда Мороза и Снегурочки.

С 15.00 до 17.00 всех рукодельников ждет "Мастерская Деда Мороза" с мастер-классом "Елочная игрушка из натуральных материалов".

С 16.00 до 18.00 — Квест "Новогодние приключения в Европе". Каждые 20 минут ребятам и их родителям нужно будет найти потерянное в ТРЦ "Европа" новогоднее настроение, а после этого получить подарок от Деда Мороза.

Также с 16.00 до 18.00 гостям расскажут "Рождественские истории". Предновогодняя шоу-программа с розыгрышем призов от магазинов ТРЦ "Европа" точно зарядит всех праздничным настроением.

Кроме радости и улыбок, после участия в розыгрыше гости могут стать счастливыми обладателями бытовой техники, косметики, продуктов питания и множества различных сертификатов.

Волшебство уже рядом!

ТРЦ "Европа"

Павловский тракт, 251в