Интернет в горы и в город. Как Tele2 развивает 4G в Алтайском крае

"Запредельный" 5G-интернет может прийти в Алтайский край уже через пять-десять лет, а еще раньше жители начнут пользоваться телевизорами, пылесосами и часами с SIM-картами. Об этих трендах рассказал Роман Князев, новый директор мобильного оператора Tele2 в регионе. Сейчас компания улучшает качество связи в стандартах 2G, 3G и 4G в крупных городах, селах и на курортах. Что уже сделано и что еще предстоит, читайте на amic.ru.

4G в приоритете

– Роман, сколько жителей Алтайского края сейчас могут пользоваться высокоскоростным интернетом 4G?

– Более 1,7 млн человек. В зоне покрытия высокоскоростного 4G-интернета проживают 74% населения Алтайского края. С 2017 года мы строим на каждой площадке сразу как минимум две технологии – 2G, которая позволяет звонить и отправлять SMS-сообщения, и 4G с высокоскоростным интернетом. В результате зона покрытия 4G практически полностью повторяет зону покрытия голосовой связи.

– Почему вы начали развивать 4G-сети, хотя многие абоненты еще используют смартфоны с поддержкой только 3G?

– Мы работаем с технологией 4G из-за ее растущей популярности и большей скорости интернета, чем у сети 3G. На рынке Алтайского края число смартфонов с поддержкой 4G растет ежемесячно. Сейчас их доля составляет 55%. Это на 17 п.п. больше, чем в прошлом году. Сети 3G поддерживают 24% устройств, и их число снизилось на 11 п.п. Смартфоны, работающие только с 2G, есть у 21% абонентов. Еще одна важная причина – это эффективность. Сеть 4G позволяет обеспечить качественный сервис большему количеству абонентов по сравнению с 3G, поэтому мы концентрируемся именно на ней.

– Не все, например, через 3-4 года смогут обновить гаджеты до нового поколения. Что будет с сетью? Вы ее отключите?

– Нет, 2G и 3G и мы будем поддерживать. Мы не планируем отключать мобильный интернет для абонентов 3G, но, думаю, через 2-3 года устройств, поддерживающих 3G, почти не останется в сети. Люди сами обновят их до более современных. Мировой опыт это подтверждает. Например, в Швеции отказались от технологии 3G – там осталась сеть 2G в качестве опорной, а остальной радиочастотный спектр использовали доля развития 4G. А вот в Германии, наоборот, отказались от использования 2G – в качестве опорной используется сеть 3G. По какому пути мы пойдем в России, говорить пока рано. Это будет консолидированное решение рынка и регуляторов. Однако отмечу, что есть тесты использования 3G-частот в диапазоне 2100 МГц для технологии 4G/LTE.

"Белых пятен" не будет

– Есть ли у компании планы расширить зону покрытия 4G в Алтайском крае?

– Да, желание есть, но двигаемся мы постепенно. Наши специалисты исследуют перемещения, например, жителей Бийска. После такого анализа мы строим качественную сеть в определенном районе или на территории, где чаще всего бывают бийчане. Это кластерный подход. Он позволяет добиться, с одной стороны, качественного сервиса, с другой – достаточно быстрого возврата инвестиций в развитие сети.

На 2020 год мы планируем рассчитать еще несколько кластеров для застройки, которые позволят нам расширить покрытие еще на несколько процентных пунктов. Однако эти инвестиции пока не утверждены. Мы будем "достраивать" регион и ликвидировать "белые пятна", то есть зоны без связи.

– "Белыми пятнами", наверное, можно назвать дороги в Алтайском крае. Если в городах и селах связь есть, то вот в поездках она часто пропадает. Появится ли хорошая связь на этих участках?

– На трассах Барнаул – Новосибирск, Барнаул – Бийск, Бийск – Горно-Алтайск, Барнаул – Рубцовск мы уже увеличили число базовых станций третьего и четвертого поколений (3G и 4G).

Однако закрывать мобильной сетью только дороги экономически невыгодно. Если ставить базовую станцию, которая работает только на трассу, то капитальные вложения в нее окупятся через сто лет. А расходы на обслуживание – никогда. Поэтому мы ставим базовые станции рядом с селами, чтобы их жители могли пользоваться скоростным мобильным интернетом.

С интернетом по жизни

– В Алтайском крае, соседней Республике Алтай и почти во всех регионах есть маленькие и отдаленные населенные пункты. До них интернет не доберется никогда?

Новости

Прочее Интернет – жизнь. Tele2 улучшает качество сети в торговых центрах и маленьких селах

– Кроме привычных 3G и 4G существует беспроводной интернет, работающий на особой частоте 450 МГц. Лицензия на эту частоту есть только у Tele2. Мы предоставляем высокоскоростной интернет по технологии LTE-450 под брендом Skylink. Сеть есть уже в четырех регионах страны – Москве, Твери, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Ее отличие в том, что базовая станция на этой частоте обеспечивает приемлемую скорость интернета на расстоянии до 25 км. Для работы в такой сети необходимо оборудование: либо особенный смартфон, либо мобильный роутер. Мы анализируем возможности запуска таких базовых станций в крае.

– То есть получается, что жителям маленьких сел, которые захотят использовать такую частоту, необходимо в каждый дом установить роутер?

– Совершенно верно. Такая технология подойдет для удаленных горных территорий, где людей мало, трафика немного, но все-таки необходимо использовать интернет, а ставить стандартные базовые станции экономически невыгодно. Для удаленных и малонаселенных пунктов Алтайского края и Республики Алтай − это хорошее решение, и мы его рассматриваем в качестве одного из направлений развития сети.

– А какие еще зоны и территории можно назвать "белыми пятнами"?

– Своеобразными "белыми пятнами" можно назвать некоторые торговые центры Барнаула. Из-за особенностей архитектуры, например, толстых стен, обилия стекла и железобетона, смартфоны посетителей ТРЦ просто не могут принять сигнал, раздаваемый уличной базовой станцией. Чтобы улучшить подачу сигнала, Tele2 планирует установить станции внутри торговых центров. Такое оборудование уже работает в ТРЦ "Пионер", "Европа", ТЦ "Алтай".

– Зимой на курортах Алтая и соседних регионов одновременно отдыхают десятки тысяч людей. В Tele2 работают с этими туристическими зонами?

– Конечно работаем. В Шерегеше, например, у нас лучшее покрытие, и связь есть даже на вершинах гор. В Белокурихе связь всегда была хорошей, но в этом году мы улучшили покрытие и настроили существующие базовые станции на передачу 4G-сигнала. В результате интернет стал быстрее.

Но мы работаем не только на горнолыжных курортах. Комфортно пользоваться мобильным интернетом абоненты могут в окрестностях озера Ярового, где были установлены дополнительные базовые станции. Была увеличена зона покрытия и емкость сетей 4G в поселке Ая, особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь".

Технологии будущего

– На Петербургском экономическом форуме Tele2 успешно испытала технологию 5G. Какова перспектива прихода 5G в Алтайский край, и нужна ли она здесь?

– На форуме мы показывали лабораторные испытания. 8 августа в Москве, от Кремля до Садового кольца, по Тверской улице запущена пилотная зона 5G. Мы изменяли скорость, и она доходила до 2 Гбит/сек, а задержка составляла 9 миллисекунд. Это невероятные скорости.

Когда 5G появится в Алтайском крае, сказать сложно. "Дорожная карта" развития технологии предполагает, что в 2021 году 5G запустят в первых пяти городах-миллионниках, в 2024 году – в десяти городах, потом подключат к ней все остальные города. Пока, кстати, нет еще массового продукта, который частные клиенты могут использовать на таких скоростях – за исключением, пожалуй, cloud gaming. Поэтому и нет острой потребности в 5G.

– Чего нового ждать абонентам от телекома?

– Новые скорости. Они растут даже в сетях 4G. Абоненты могут смотреть видео в HD-качестве практически без прерываний и задержек. Кстати, основной интернет-трафик сейчас идет в соцсети и видеоканалы.

Еще один тренд – увеличение количества SIM-карт или клонов SIM-карты на одного пользователя. Скоро SIM-карты будут в телефоне, часах, телевизоре, счетчике, пылесосе, автомобиле. С этим связано также распространение в России технологии eSIM – электронного чипа, который устанавливается производителем в устройство. Это позволяет уменьшить габариты гаджетов и сделать их более защищенными. Сейчас мы продолжаем тестирование eSIM и, уверен, в обозримом будущем сможем предложить его клиентам.