Интернет в метро и в маленьких поселках: Tele2 подвел итоги развития сети в 2021 году

Оператор Tele2 подвёл итоги развития инфраструктуры во второй пандемийный год. В 2021 году компания закупила 35 тысяч базовых станций, запустила 5G в Казанском метро, реализовала новый подход к indoor в московских новостройках и приняла участие в программе по устранению цифрового неравенства. А теперь обо всём этом — подробнее.

Пространство для развития

В 2021 году эпидемиологическая ситуация продолжила влиять на развитие телеком-отрасли. Среди основных факторов роста — переход предприятий и образовательных учреждений на удалённый формат, рост доли активных пользователей интернета, популярность цифровых сервисов и увеличение пакетов в тарифах.

Объём потребляемого трафика на одного клиента Tele2 за год вырос на 27%, что оказывает давление на сеть и качество оказываемых услуг. Но масштабная инвестиционная программа Tele2 по техническому развитию сети позволила удержать качество связи и мобильного интернета на высоком уровне. Приоритетными территориями для технического развития стали Красноярский край, Челябинская область, Республика Бурятия, Оренбургская и Кемеровская области.

По показателю NPS мобильного интернета Tele2 улучшил результат 2020 года и стал лучшим оператором «большой четвёрки» по доступности сети 4G — таковы результаты отчёта Opensignal, оценивающего качество связи на основе реального клиентского опыта.

За последние несколько лет компания наращивает ежегодные объёмы строительства новых сайтов. Общее число базовых станций увеличилось за год на 18%, количество станций стандарта LTE — на 28%.

Устранение цифрового неравенства

Оператор в 2021 году принял участие во втором этапе проекта устранения цифрового неравенства «Ростелекома». Благодаря программе цифровые услуги становятся доступны жителям малых населённых пунктов (от 100 до 500 человек). За год в рамках проекта УЦН 2.0 «Ростелеком» установил 1201 базовую станцию.

Как социально ориентированная компания Tele2 исторически строит сеть в самых отдалённых уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей. Оператор задействует в том числе диапазон радиочастот 2 300-2 400 МГц, что обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.

Кроме того, Tele2 построил 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС. В рамках этого проекта Tele2 запустил услуги связи с нуля и улучшил покрытие на территориях с общим населением 830 тысяч человек.

Проекты 5G и запуск виртуальных операторов

Tele2 в 2021 году закупил 35 тысяч базовых станций. Все станции, которые компания устанавливает на сети с 2019 года, технически готовы к стандарту пятого поколения. В рамках развития качества связи вдоль автодорог оператор обеспечил 100% покрытия трассы М-11, построив около 100 базовых станций 5G Ready.

Компания также продолжила осваивать 5G: запустила тестовую сеть пятого поколения на сложнейшем транспортном объекте — на всех станциях Казанского метрополитена. Клиенты могли протестировать сверхскорости, подключившись к сети напрямую со своим устройством или через Wi-Fi.

Tele2 совместно с «Ростелекомом» развернули первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы — одного из флагманов городского здравоохранения. Тестирование оборудования на сетях пятого поколения позволит запустить инновационные медицинские сервисы и новейшие технологические услуги. Также благодаря скорости 5G Боткинская больница сможет успешно осуществлять сбор, обработку и передачу больших массивов данных.