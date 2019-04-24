Инвестиционный форум планируют провести осенью в "Белокурихе-2"

Крупный инвестиционный форум могут провести в "Белокурихе-2" осенью 2019 года. Об этом на встрече губернатора и туристского сообщества региона в рамках Международного туристского форума VISIT ALTAI сообщил гендиректор АО "Курорт Белокуриха" Константин Ежов.

"Мы очень много работаем с инвесторами, хотели попросить вас провести осенью инвестиционный форум в "Белокурихе-2". Хотим пригласить инвесторов, гостей, туристические фирмы, чтобы это транслировалось на всю страну", – сказал он.

Губернатор поддержал идею и выразил готовность помочь в этом вопросе.

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Ранее речь шла о том, что курорт "Белокуриха-2" медленно развивается из-за того, что инвесторы не начинают возводить заявленные объекты, дожидаясь завершения строительства инфраструктуры. Губернатор сообщил, что государство выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме, в 2019 году строительство объектов инфраструктуры будет завершено.

"Мы в скором времени закончим инфраструктуру на "Белокурихе-2", которую планировали построить. То, что было записано в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма", которая у нас работала, если мне память не изменяет, с 2011 года по 2017. Свой путь мы пройдем. Те федеральные деньги, которые были выделены, вложены. Государственные структуры – и федеральный бюджет, и краевой – свои средства вложили. Что-то осталось доделать, в этом сезоне мы доделаем. Мы говорим: "Давай-давай, государство, вложись! Дорогу сделай, газ проведи, электросетевое хозяйство развивай". Развили, а ответа пока нет. Почему? Даже с этой инфраструктурой не выстраиваются проекты", – сказал губернатор.

Отметим, что на встрече с губернатором, которая состоялась 24 апреля в рамках Международного туристского форума VISIT ALTAI, присутствовало около 30 представителей туристической сферы региона, каждый из них мог внести предложения по развитию отрасли.