Инженер в Бийске ответит за гибель пенсионерки в яме с кипятком

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Главный инженер АО "БийскэнергоТеплоТранзит" предстанет перед судом за гибель 70-летней женщины, которая в мае прошлого года упала в яму с кипятком.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, обвиняемому инкриминируют нарушение правил безопасности при эксплуатации и ремонте магистральных трубопроводов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Согласно данным правоохранителей, в мае прошлого года в наукограде проводились гидравлические испытания теплосетей. Ответственность за их проведение была возложена на главного инженера.

"Во время гидравлических испытаний на одном из участков был обнаружен порыв, в связи с чем осуществлен текущий ремонт с заменой части трубопровода. Однако обвиняемый в нарушении правил эксплуатации и ремонта магистральных трубопроводов не предпринял мер, направленных на проведение повторных испытаний, осмотра тепловых камер. Это повлекло невыявление дефекта трубопровода в результате разлома из-за значительной коррозии металла и, как следствие, образование подмыва грунта и затопление подземного пространства сетевой водой температурой +68 градусов Цельсия", - уточняют в СКР.

Утром 30 мая прошлого года 70-летняя местная жительница проходила по участку над данным трубопроводом и возле дома по улице Петра Мерлина провалилась в яму, которая образовалась в результате подмыва грунта.

Женщина получила обширные ожоги тела площадью около 75 % и спустя несколько дней умерла в больнице.

В данный момент уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.