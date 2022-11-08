iPhone 14 Pro станет сложнее купить

Вышедшие в сентябре 2022 года iPhone 14 Pro и 14 Pro Max станет сложнее купить из-за антиковидных ограничений, введённых на заводе в Чжэнчжоу в Китае.

Как отметила компания Apple в пресс-релизе, в настоящее время сборочный центр работает «на значительно сниженной мощности».

«Мы по-прежнему видим высокий спрос на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Однако теперь мы ожидаем более низкие поставки этих моделей, чем мы ожидали ранее, и клиенты столкнутся с более длительным временем ожидания получения своих новых продуктов. Мы тесно сотрудничаем с нашим поставщиком, чтобы вернуться к нормальному уровню производства, обеспечивая при этом здоровье и безопасность каждого работника», — говорится в сообщении.

В октябре сообщалось, что Apple начала сокращать производство нового iPhone 14 Plus, так как он не востребован у покупателей.