Ипотека под 9,5% действует при покупке нового жилья в ЖК "Демидов Парк"

Программа "Индивидуальный-инвест" предусматривает снижение процентной ставки по ипотеке до 9,5%. Уменьшение тарифной ставки банку-партнеру компенсирует компания-застройщик.

Таким образом, покупатель экономит значительные средства при покупке квартиры в ипотеку в ЖК "Демидов Парк" по данной программе. Кроме того, банк "Левобережный" предлагает еще несколько ипотечных программ для покупателей квартир в этом жилом комплексе.

"Демидов Парк" – современный жилой комплекс в Алтайском крае. Находится он в 15 минутах езды от центра Барнаула. Здесь представлено более пяти тысяч квартир на любой вкус: от 20 до 80 квадратных метров, с разными планировками и вариантами отделки. Дома возводятся по технологии монолитного строительства, благодаря чему срок эксплуатации составит не менее 150 лет.

Все подробности по новому предложению - в офисе продаж ЖК "Демидов Парк" по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 85в, 1-й этаж. Здесь же работает ипотечный консультант, который бесплатно поможет собрать документы и оформить самый выгодный жилищный кредит.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте demidov-park.ru