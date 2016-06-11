Ирина Дубцова предстанет перед барнаульцами с мальдивским загаром. Фото

Фото: instagram.com/dubtsova_official

Жители Барнаула будут лицезреть не загоревшую и отдохнувшую певицу Ирину Дубцову, которая выступит в краевой столице на День России.

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Прочее Главной звездой Дня России в Барнауле станет Ирина Дубцова

Артистка в последние дни активно делится в Instagram своими фотографиями с отдыха. Судя по хэштегам, Ирина Дубцова отлично провела время на Мальдивах.

Примечательно, что один из снимков она сопроводила шуточным комментарием, посвященным Барнаулу.

"Мамаааааа !!!!!!! Тебе же в Барнаул", - так подписано фото, где артистка запечатлена вместе со своим сыном. Снимок уже привлек внимание уроженцев и жителей краевой столицы.

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"Ждем завтра вас в Барнауле", - написал один из пользователей. "Барнаул, мой родной город. Хоть и живу сейчас в Москве душа просится в родные края", - говорится в следующем комментарии.