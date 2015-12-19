Ирландский пианист выступит в Барнауле 19 декабря
Выступление ирландского пианиста пройдет в концертном зале Алтайского государственного университета.
19 декабря 2015, 14:25
В Барнауле в субботу, 19 декабря, пройдет концерт пианиста из Ирландии Майкла О'Рурка, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.
Музыкант - обладатель медали Фредерика Шопена за выдающуюся интерпретацию музыки польского композитора, наград ClassicCDAward (Великобритания), "Диск года" (Франция) и "40 выдающихся пианистов" (Amazon.com). Пианист выступал с сольными концертами по всему миру, аккомпанировал в качестве солиста многим известным оркестрам.
Выступление ирландского пианиста пройдет в концертном зале Алтайского государственного университета (ул. Димитрова, 66) в 16:00.
Музыкант - обладатель медали Фредерика Шопена за выдающуюся интерпретацию музыки польского композитора, наград ClassicCDAward (Великобритания), "Диск года" (Франция) и "40 выдающихся пианистов" (Amazon.com). Пианист выступал с сольными концертами по всему миру, аккомпанировал в качестве солиста многим известным оркестрам.
Выступление ирландского пианиста пройдет в концертном зале Алтайского государственного университета (ул. Димитрова, 66) в 16:00.
Комментарии
Новости партнеров