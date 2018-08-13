Ищем "мотивационные кнопки":Ирина Хакамада проведет мастер-класс в Барнауле



Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с кризисом, когда пропадает интерес к себе, к любимому делу, к увлечениям, семье. Наступает апатия и безразличие. Нет ни желания, ни сил идти дальше. Это верный признак того, что пришло время для рестарта.

Все люди подсознательно боятся перемен, так устроен человеческий мозг. На мастер-классе Ирина рассказывает, как справиться со страхами, которые блокируют нашу деятельность, и запустить процесс обновления, как найти новые источники вдохновения и свои "мотивационные кнопки".

Кто-то стремится к свободе, кто-то к славе, другие хотят служить людям, третьи стремятся к семейному счастью. Идея мастер-класса в том, чтобы помочь каждому найти то, что "зажигает" именно его.

Научиться возобновлять физические и эмоциональные ресурсы, а также безболезненно проходить возрастные кризисы и преодолевать внутренние препятствия можно на мастер-классе. Ирина Хакамада поделится секретом, как добиться успеха в любых начинаниях и жить полной жизнью.



Мастер-класс пройдет 4 октября

г. Барнаул, Молодежный театр Алтая

Регистрация и подробности здесь