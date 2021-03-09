Исчезновение газа в Бийске объяснили отсутствием поставок

Исчезновение газа в жилых домах Бийска связано с отсутствием его поставок. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на заявление "Алтайгазсервиса" во вторник, 9 марта.

"Газа в некоторых домах Бийска нет, потому что нет газовых поставок. Когда они будут, пока неизвестно", – рассказали в компании, отметив, что завтра, 10 марта, голубое топливо у горожан точно не появится.

В службе 104 добавили, что лишившимся газа жителям помочь ничем могут. Кроме того, даже предупредить, в каких именно домах закончится газ в ближайшее время, также не в силах.

В начале марта сообщалось, что сотни жителей Бийска остались без голубого топлива из-за перебоев с поставками. Тогда же в алтайском Минстрое рассказали, что резервуары с газом в наукограде заполнены и жителям начали подавать ресурс. Правда, уже 8 марта горожане вновь пожаловались на то, что газа у них снова нет.