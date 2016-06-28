Исчезнувший житель барнаульского Затона найден мертвым

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Житель Затона в Барнауле, пропавший 21 июня, найден мертвым, сообщили в отряде волонтеров "Лиза Алерт".

В группе поисковиков в социальных сетях появилось сообщение, что мужчина найден мертвым. Вполне вероятно, что он утонул.

Как информировал портал Amic.ru, 51-летний Евгений Пахомов пропал 21 июня. Он ушел из дома и не вернулся. В ориентировке волонтеров указывалось, что у мужчины отсутствуют ступни ног и кисть правой руки.

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Старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Ольга Чеснокова в беседе с корреспондентом нашего портала отметила, что более подробная информация относительно произошедшего появится позже.