ИСК "СОЮЗ" поздравила Сбербанк с открытием нового ипотечного центра

На фото с лева на право: Лидия Валериевна Емельянова, Елена Владимировна Греб, Виктория Васильевна Дегтярева

30 августа в Барнауле состоялось торжественное открытие одного из самых крупных центров ипотечного кредитования ПАО Сбербанк по адресу проспект Красноармейский, дом 58 "А".

"Большое количество клиентов Сбербанка приобретают квартиры в жилом комплексе "Времена года" с помощью программы "Ипотека с государственной поддержкой". Поэтому мы были рады присутствовать на церемонии открытия нового ипотечного центра и поздравить всех, кто поддержал данный проект", – комментирует заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "СОЮЗ" Елена Владимировна Греб.

ИСК "СОЮЗ" много лет ведет плодотворное сотрудничество со Сбербанком, постоянно расширяя и совершенствуя линейку совместных ипотечных продуктов для своих клиентов. Это позволяет предлагать покупателям привлекательные условия по ставкам, срокам и графикам платежей и оставаться одними из лидеров в своем сегменте на рынке города Барнаула.

Новый жилой комплекс "Времена года" ИСК "СОЮЗ" также присоединился к Военной ипотеке от Сбербанка, предложив рынку недвижимости Барнаула выгодные условия по кредитованию военнослужащих.

Проектная декларация жилого комплекса "Времена года" на сайте www.isk.soyuz.ru

Информацию по наличию квартир в жилом комплексе "Времена года" и условиях ипотечного кредитования Вы можете узнать по телефону отдела продаж застройщика ИСК "СОЮЗ": (3852) 58 - 10 - 58.

Адрес отдела продаж ИСК "СОЮЗ":

г. Барнаул, проспект Калинина, дом 112.