Искусство вслух: в Барнауле прошёл спектакль для особенных зрителей

Очередной показ мюзикла "Капитанская дочка", который идёт в Алтайском государственном музыкальном театре уже третий сезон, впервые прошёл с использованием тифлокомментариев для людей с нарушениями зрения. Для обычного зрителя это был традиционный вечер в театре, но не для особенных гостей. Они впервые побывали на мюзикле, где происходящее на сцене им помогла представить специальная озвучка. Уникальные тифлокомментарии выпустил Сбер совместно с "ВОС-фильм" в рамках проекта "Искусство.Вслух". Корреспонденты amic.ru тоже побывали на постановке и выяснили, как работает программа.

Плохое зрение – не препятствие

Анатолий театр очень любит. Но последний раз он ходил на спектакль три года назад. Мужчина слабовидящий, и актёры на сцене для него – одно большое расплывчатое пятно.

Тем не менее на "Капитанскую дочку" Анатолий пришёл в компании таких же, как и он, людей с нарушениями зрения. Первый в своей жизни мюзикл с тифлокомментариями они ждали с нетерпением. С помощью специальной программы и оборудования, сидя в зрительном зале, особенные зрители могут не только услышать "живую" музыку и красивые голоса актёров, но и представить себе всё, что персонажи делают на сцене. То, что они не видят, они слышат в наушниках – в комментариях.

"Я уже попробовал оборудование с комментариями, мне показалось это очень удобным. Если таких показов будет больше, я смогу выбираться на культурные мероприятия гораздо чаще", – поделился с журналистами своими впечатлениями Анатолий.

Искусство слов

До 2021 года оборудование и программа использовались только на показах спектаклей в Москве. В этом году Сбер впервые проводит показы с тифлокомментированием в регионах.

Тифлокомментирование — то есть звуковое описание обстановки, пространства и действий для людей с нарушениями зрения, используют не только в искусстве, но и в других областях как один из инструментов "доступности". Изначально в России тифлокомментирование появилось в кино. Последние несколько лет тифлокомментирование всё шире применяется в театре. Координатор проекта "ВОС-фильм" Михаил Корнеев объяснил, как подготавливаются тифлокомментарии для театральных постановок.

"Над созданием тифлокомментария к спектаклю работает большой коллектив. В него входят авторы, редакторы, консультанты, звукорежиссёры и, конечно же, профессиональные дикторы. На выходе мы имеем звуковое описание, которое подаётся зрителю в моменты, когда в постановке есть паузы в речи персонажей, а также нет значимых звуков, которые не требуют описания", - отметил Михаил Корнеев.

Во время спектакля слабовидящие люди слушают тифлокомментарий в наушниках через смартфон, на который устанавливают приложение "Искусство.Вслух".

Проект для людей с нарушениями зрения "Искусство.Вслух" реализуется Сбером совместно с "ВОС-фильм". Впервые программу представили в 2017 году на фестивале "Золотая маска", генеральным партнёром которого вот уже 19 лет выступает банк.

Мюзикл "Капитанская дочка" стал одним из участников программы "Искусство.Вслух" как номинант "Золотой маски". В 2021 году, кроме спектакля Алтайского государственного музыкального театра, было отобрано ещё четыре спектакля для тифлокомментирования. Какие постановки войдут в программу "Искусство.Вслух", определяют организаторы "Золотой маски" и представители Всероссийского общества слепых.

"В нашей стране проживают порядка 12 млн человек с инвалидностью, и Сбер, как социально ответственная компания, считает, что все они должны иметь равный доступ как к банковским сервисам, так и к культурным событиям. "Капитанская дочка" Алтайского музыкального театра – это, разумеется, знаковое культурное событие для нашего региона, и я очень рад, что он был включён в программу "Искусство.Вслух". Благодаря проекту, тифлокомментарии уже выпущены более чем для 40 спектаклей", – отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Анатолий и его друзья с нарушениями зрения надеются, что в будущем у них ещё не раз будет возможность посетить в Барнауле спектакли со звуковым сопровождением. Первый опыт оказался очень успешным.