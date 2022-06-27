Исписаны даже перила. Подземный переход на Павловском тракте превратился в тоннель кошмаров

Фото: amic.ru

В битве, которую вели коммунальщики и вандалы в подземном переходе на улице Панфиловцев в Барнауле, победили, кажется, последние. На стенах в тоннеле уже не осталось чистого места, исписано всё: от стен до перил. Раньше «художества» периодически скрывались под слоем краски бдительных работников городских служб, сейчас ситуация, судя по всему, вышла из-под контроля.

Январь 2020 года

Напомним, пять лет назад переход был отремонтирован за 1,264 млн рублей. Обновление проходило как внутри, так и снаружи. Здесь сделали новую кровлю, восстановили лестничные марши и полы, также установили современное освещение. Корреспондент amic.ru запечатлела, в каком сейчас состоянии находится переход.