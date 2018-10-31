Испытание снегом: барнаульские дорожники заявили о готовности к зиме

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Снег, накрывший накануне Барнаул, стал первым испытанием для городских дорожных служб в новом сезоне — как подчеркивают в городской администрации, дорожники оперативно отреагировали на изменившиеся погодные условия.

"По словам специалистов МБУ "Автодорстрой", за последние сутки снега выпало не так много, как ожидалось, однако перепады температур спровоцировали образование наледи. Также сотрудники специализированного предприятия сообщили, что начались активные работы с использованием снегоуборочной техники в дневное и ночное время. За последние сутки для обработки улиц, остановок и пешеходных переходов было использовано 596,5 тонны песчано-солевой смеси. В ночное время была задействована 41 единица техники, в том числе 22 комбинированные дорожные машины, 11 автомобилей с тракторными щетками, шесть погрузчиков. Особое внимание уделяется местам с характерными подъемами и спусками, а также мостам", — указывают в мэрии.

В течение сегодняшнего дня дорожные работы продолжаются.

Что касается готовности технического парка "Автодорстроя" к зимнему периоду, то она составляет 100%. Он включает в себя 243 единицы снегоуборочной техники, в том числе 175 высокопроизводительных специализированных машин.

Песчано-соляная смесь в городе заготовлена в полном объеме и составляет 45 тысяч тонн с 15% концентрацией соли.