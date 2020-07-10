Испытывает трудности. Власти прокомментировали самочувствие "Бирюзовой Катуни"

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых признал, что ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" продолжает испытывать финансовые трудности. Причем данное обстоятельство не связано с экономическими последствиями пандемии и вынужденного простоя. О судьбе турзоны Дешевых рассказал в ходе онлайн-брифинга, прошедшего 10 июля.

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Прочее ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" рублем сняла вопросы о банкротстве

На протяжении почти 1,5 лет в адрес турзоны поступают судебные иски от кредиторов, часть из них — банкротные. Однако до сих пор "Бирюзовой Катуни" при помощи властей удавалось справляться с претензиями. Тем не менее долги ОЭЗ полностью не погашены и оцениваются в несколько млн рублей.

По оценке Евгения Дешевых, положение управляющей компании турзоны нельзя назвать устойчивым. Главная причина — большой дисбаланс между собственными доходами с одной стороны и расходами на содержание ОЭЗ — с другой.

Впрочем, свою лепту в какой-то мере внес и коронавирус, считает Дешевых.

Начальник профильного управления добавил, что в настоящее время компания имеет кредиторскую задолженность в 9 млн рублей. По его словам, это текущие долги. Расчет по ним производится по мере поступления доходов.

Ранее сообщалось о том, что всероссийский лагерь "Артек" планируют возвести на территории "Бирюзовой Катуни". За смену лагерь сможет принять более 2 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет. В алтайском "Артеке" планируют сделать горнолыжный детский кластер и тематические образовательные смены. Лагерь будет работать по естественно-математическим, инженерно-техническим, предпринимательским, гуманитарным и спортивным направлениям.