Исторический квест пройдет на Барнаульском сереброплавильном заводе

Квест на знание города пройдет 18 ноября в новом культурном пространстве "Спичка" (территория бывшего сереброплавильного завода). Об этом пишет "Алтайская правда".

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В мероприятии примут участие 15 команд от вузов и ссузов. Молодым людям предстоит пройти своеобразный квест от станции к станции, где пригодятся навыки спортивного ориентирования, нужно будет решить массу логических загадок, ответить на вопросы по краеведению, проявить ловкость, сноровку и чувство юмора.

Квест разбит на два этапа. Первый – в рамках "Спички", а вот второй – это фотоквест в старом городе. Участникам выдадут специальную карту и маршрутный лист с описанием памятников. Нужно их как можно быстрее найти и сделать фото рядом.