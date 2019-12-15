IT-специалистов обвинили в краже персональных данных россиян

Почти треть персональных данных россиян крадут IT-специалисты. И хотя число таких случаев менее 2%, по объему похищенных данных на этот канал утечки может приходиться 25-30% информации. Эксперты говорят, что сисадминов выдали способ и характер украденных сведений.

"Технологические решения по предотвращению утечек защищают от мошеннических действий сотрудников бизнес-подразделений, но не IT-специалистов, например, имеющих полномочия администратора. Кроме того, доказать вину айтишника, имеющего базовые понятия об информбезопасности, на порядок сложнее, чем менеджера, который продает данные через Telegram, привязанный к SIM-карте под его именем", – рассказал технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Защита информации от IT-специалистов требует кропотливой работы по разграничению обязанностей, при этом принятые меры очень бюрократизируют и затрудняют их работу, отметили эксперты.