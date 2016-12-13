Итоги-2016: жители Алтая доверили Россельхозбанку более 9 млрд рублей

Алтайский филиал Россельхозбанка успешно наращивает депозитный портфель физических лиц. За 11 месяцев 2016 года объем вкладов увеличился более чем на 20% и превысил 9 миллиардов рублей.

Наиболее востребованными являются вклад для пенсионеров "Пенсионный плюс" и вклад "Классический".

"В 2016 году Россельхозбанк на Алтае смог значительно нарастить портфель вкладов благодаря привлекательной продуктовой линейке, а также проведению в банке сезонных акций, в рамках которых клиентам предлагаются специальные условия размещения средств", – рассказал заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Владимир Богданов.

В настоящий момент в банке действует ряд новых предложений по депозитам для физических лиц, одним из которых является вклад "Проценты вперед". Особенностью данного продукта является единовременная выплата процентов в начале срока вклада. Предложение по вкладу действительно с 01.11.2016 по 28.02.2017 (включительно).

Алтайский филиал АО "Россельхозбанк"

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 80Б, тел.: 8 (3852) 53-89-27, 53-63-73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк"



АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка находятся в собственности государства.