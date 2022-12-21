Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, какие модели автомобилей смогли в ноябре 2022 года нарастить продажи относительно октября. Из 153 легковых и LCV-моделей, по которым были сделки, рост продаж отмечен у 34. В топ-20 из них вошли представители 12 марок. При этом для 14 моделей ноябрь стал лучшим месяцем по продажам за весь 2022 год.

Lada Granta

Так, лидерами продаж стали автомобили Lada Granta — 13 015 штук. До предыдущего рекорда, поставленного в сентябре 2022 года, этой модели не хватило 406 сделок.

Lada Niva

Зато свой лучший результат за год показало в ноябре другое семейство из Тольятти — Lada Niva, заняв второе место рейтинга. Вседорожники модификаций Legend и Travel нашли сразу 6,9 тысячи покупателей, то есть на 45% больше, чем в октябре текущего года. Тем не менее до насыщения рынка универсальными вседорожниками АвтоВАЗа ещё далеко. В 2022 году этих автомобилей будет продано не более 40 тысяч, а в 2021 было реализовано почти на четверть больше.

Gazel и Sobol

На третьем месте топ-20 оказалась LCV-техника из Нижнего Новгорода. В ноябре по модели Gazel было закрыто 3 156 сделок — на 2% больше, чем в октябре, и на 1% больше прежнего лучшего результата 2022 года, показанного в феврале. Ещё одна коммерческая модель GAZ — Sobol — в последнем месяце осени также вышла на лучшие для себя объёмы продаж за год, реализовав 1 068 автомобилей, плюс 30% к октябрьским показателям. При сохранении такой динамики роста микроавтобусы и фургоны Sobol найдут в текущем году порядка девяти тысяч покупателей, то есть примерно столько же, сколько в 2021-м.

Geelу

Китайско-белорусских кроссоверов Geelу Coolray в ноябре было продано 1 678 штук, на 18 больше, чем в октябре. Его «однофамильцы» Atlas Pro и Tugella приросли на 40-50%. Дилеры признаются, что уверенные продажи марки обеспечены в том числе щедрыми субсидиями дистрибьютора по trade-in и кредитами. Однако результаты могли быть ещё выше, если бы кроссоверы Geely подпадали под правительственную программу поддержки спроса.

UAZ

В ноябре можно также отметить успехи продаж ульяновских вседорожников. «Буханки» и «головастики» этого завода нашли почти 1,6 тысячи покупателей. Прежний рекорд продаж за год, поставленный в октябре, удалось превысить на 12%, наверняка будут улучшены и результаты продаж за год (11 887 а/м — в 2021-м). Ещё две модели UAZ — Patriot и Profi — отметились личными рекордами продаж. Первая приросла в продажах за месяц на 12%, вторая — на 96%. Ноябрь стал лучшим для моделей по годовой динамике ежемесячных продаж.

Great Wall Wingle

Отдельного упоминания достоин и пикап Great Wall Wingle — в ноябре было продано 188 автомобилей. Именно этот автомобиль оказался в числе тех моделей, которые двукратно приросли в продажах (+104%). Его прямые родственники по концерну также отличились: Haval F7 (1,3 тысячи штук, +41%), F7X (620 штук; 96%), Dargo (351 штук, +36%) и H9 (261 штук, +66%). Кроме того, в топ-20 попали Kia Sportage V, Hyundai Santa Fe и Tucson — по ним дилеры распродавали остатки, а также DFM Captain-T и FAW Bestune X40.