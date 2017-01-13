Из Барнаула в солнечную Среднюю Азию: автобусы в Бишкек запускают 25 января
Выезды будут осуществляться каждую неделю по средам
14 января 2017, 06:01
Фото: tvtomsk.ru
Автобусное сообщение между Барнаулом и Бишкеком возобновляется с конца текущего месяца.
Как сообщили в пресс-службе барнаульского автовокзала, рейсы будут ходить по средам с 25 января.
В данном случае речь идет о маршруте, стартующем из Томска. Затем автобус следует в краевую столицу, а после направляется в Бишкек.
Билеты продаются во всех кассах автовокзала и на сайте e-traffic.ru за 10 дней до отправления.
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