Из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Горном Алтае закрыли 25 школ

25 школ временно закрыли из-за вспышки ОРВИ среди школьников в Республике Алтай, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество учебных заведений по этой причине прекратили работу в Кош-Агачском (7 школ), Онгудайском и Шебалинском (по 5), а также в Майминском (3) и Чемальском (2) районах.

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Кроме того, частично приостановлен образовательный процесс в 18 классах в 8 школах.

Всего в регионе за прошедшую неделю ОРВИ заразились 2738 человек. При этом абсолютное большинство из них (2158) – дети до 14 лет. Это выше эпидемического порога на 80,3%.

С 21 по 27 января с вирусной инфекцией в больницы региона поступило 72 человека. Это втрое больше, чем неделей ранее.

Диагноз грипп, в том числе свиной и гонконгский, подтвержден у 95 жителей республики. Примечательно, что они не были привиты от этого заболевания.

Специалисты рекомендуют населению при первых признаках болезни сразу же обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Подхватившим вирус взрослым советуют не выходить на работу, а детям – в школу.