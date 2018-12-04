Избран новый глава Красногорского района Алтайского края

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Руководство Красногорским районом Алтайского края в ближайшие пять лет будет осуществлять Андрей Вожаков.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 4 декабря состоялась сессия Красногорского районного Совета депутатов, на которой по итогам проведенного конкурса главой муниципального образования был избран Андрей Вожаков.

Отметим, что ранее он замещал должность главы администрации Красногорского района Алтайского края.

Андрей Леонидович Вожаков родился 18 октября 1966 года в селе Красногорское. В 1998 году он окончил Московский Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 1984 по 1986 год проходил службу в Советской Армии. С 1987 по 1991 год работал электросварщиком ручной сварки филиала СПТУ-24 при отделе технического обучения. С 1991 по 1998 год работал в Красногорском отделении Сбербанка № 2332 (контролером-кассиром операционного отдела, старшим ревизором и главным ревизором). С 1998 по 2004 год — руководитель отделения федерального казначейства Министерства финансов РФ по Красногорскому району, с 2004 по 2006 год — заведующий дополнительным офисом Бийского отделения № 153/0127 Сбербанка РФ. С 2006 по 2017 год — председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Красногорского района. 20 января 2017 года решением районного Совета народных депутатов Красногорского района назначен по контракту главой администрации Красногорского района. Женат, воспитал двух дочерей.