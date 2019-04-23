Изготовителей подпольного алкоголя в промышленных масштабах задержали на Алтае

Полицейские пресекли в Камне-на-Оби незаконную реализацию алкоголя – стражи правопорядка изъяли около 3,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции.

Также правоохранителями изъято 80 фляг, 115 пластиковых бутылей, около 130 тысяч рублей. Очень вероятно, что спиртосодержащая продукция могла поступить на местные рынки.

По предварительным данным, к изготовлению и реализации причастны пять человек. Жидкость приготавливалась с помощью двух самогонных аппаратов.

"До момента изъятия незаконной продукции стражи правопорядка зафиксировали факт реализации партии спиртного на одной из оптовых баз. Спиртосодержащая жидкость отправлена на исследование экспертам-криминалистам. После их заключения будет принято процессуальное решение. При подтверждении информации о том, что граждане реализовывали спиртосодержащую жидкость без лицензии, подозреваемых ждет уголовное преследование", – резюмируют в ГУ МВД по Алтайскому краю.