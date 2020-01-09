Изменился режим работы взрослых поликлиник Алтайского края

Режим работы взрослых поликлиник Алтайского края изменен, проинформировали в пресс-службе регионального Минздрава.

С 9 января доктора принимают пациентов с 8:00 до 20:00. Это сделано для того, чтобы население получило возможность обратиться к врачу во внерабочее время. В дальнейшем планируется перевести на это расписание и детские поликлиники.

Записаться на прием можно через регистратуру, портал Госуслуг, инфоматы, а также по телефону.

"По вопросам оказания медицинской помощи вы можете обратиться по телефону горячей линии 8-800-350-3525 или телефону министерства для устных обращений граждан (3852) 62-36-48 с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00", – уточнили в краевом Министерстве здравоохранения.