Израильский диагностический центр могут открыть в "Белокурихе-2"
Гендиректора известного израильского медучреждения Sapir Medical Clinik Марка Каценельсона ознакомили с достоинствами кластера
Фото: altairegion22.ru
Израильский центр диагностики может появиться на территории туркластера "Белокуриха-2" в Алтайском крае.
Как сообщили в пресс-аппарате региональной администрации, 27 ноября в край прибыл генеральный директор известной израильской клиники для иностранных пациентов Sapir Medical Clinik Марк Каценельсон.
В ходе своего визита он уже посетил Белокуриху и осмотрел лучшие санатории. Также ему презентовали проект туристического кластера "Белокуриха-2". "Марк Каценельсон высказал высокую заинтересованность в сотрудничестве в рамках развития данной площадки, в частности, прозвучало предложение открыть израильский центр диагностики на территории субкластера", – отмечают в администрации края.