Израильский диагностический центр могут открыть в "Белокурихе-2"

Фото: altairegion22.ru

Израильский центр диагностики может появиться на территории туркластера "Белокуриха-2" в Алтайском крае.

Как сообщили в пресс-аппарате региональной администрации, 27 ноября в край прибыл генеральный директор известной израильской клиники для иностранных пациентов Sapir Medical Clinik Марк Каценельсон.

В ходе своего визита он уже посетил Белокуриху и осмотрел лучшие санатории. Также ему презентовали проект туристического кластера "Белокуриха-2". "Марк Каценельсон высказал высокую заинтересованность в сотрудничестве в рамках развития данной площадки, в частности, прозвучало предложение открыть израильский центр диагностики на территории субкластера", – отмечают в администрации края.