Изучайте: опубликована программа празднования 80-летия Алтая и Дня Барнаула

Фото: Amic.ru

Управление по культуре и архивному делу Алтайского края на своем сайте опубликовало предварительную программу празднования 80-летия Алтайского края и 287-летия Барнаула. Более подробно с программой можно ознакомиться по ссылке.

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"Смотрим, куда можно сходить в сентябре на мероприятия юбилея края? На улице и в концертных залах, по билетам и бесплатно, в общем, изучайте, приходите!" - написала на своей странице в социальной сети глава управления Елена Безрукова.

Предварительная программа двух больших праздников не станет открытием. Большинство мероприятий были анонсированы ранее. При этом нет расписания ключевых мероприятий, которые пройдут 16 сентября вечером на главной площадке краевой столицы — площади Сахарова. Судя по расписанию, последнее мероприятие в Барнауле намечено на 15.00. Когда появится окончательный список мероприятий — пока неизвестно.

Из того, что уже известно, участников праздника 16 сентября встретят уже полюбившиеся "Город мастеров", Фестиваль национальных культур, выставка ретроавтомобилей. Украшением праздника обещает стать III Сибирский фестиваль духовых оркестров, в котором примут участие коллективы из Новосибирска, Новокузнецка, Бийска, три барнаульских оркестра, а также из Кызыла (республика Тыва) и Усть-Каменогорска (республика Казахстан). К ним присоединятся еще пять коллективов из городов и районов края. Духовые оркестры выступят на различных городских площадках. Фестиваль пройдет 16 сентября в 11.00 на площади Советов.

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В 15.00 будет открыта обновленная улица Мало-Тобольская. Там 16 сентября установят сцену, где выступят музыканты, артисты, пройдет забег в валенках.

Ранее вице-премьер Алтайского края Виталий Снесарь заявил, что звезд на праздновании юбилея края и Дня города Барнаула не стоит ждать.

"Нет нужды приглашать звезду, которая никак не связана с регионом. Это было бы не очень логично. В культурных мероприятиях примут участие наши земляки: народный артист Олег Иванов, артисты Алексей Черных и Александр Гладков, балетмейстер Владимир Васильев", — рассказал Виталий Снесарь.

Виталий Снесарь отметил, что 14 сентября состоится торжественное вручение государственной и краевых наград. 15 сентября в Парламентском центре пройдет встреча с официальными гостями региона. Позже в этот же день будет концертная программа в театре драмы. 16 сентября пройдет фестиваль духовых оркестров, 29 сентября — юбилейный концерт ансамбля танца "Огоньки". В октябре в Москве пройдут дни культуры Алтайского края.