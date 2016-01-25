Известные гости Эхо Москвы в Барнауле поздравили радиостанцию с 13-летием

25 января 2016 года радиостанция Эхо Москвы в Барнауле отмечает свой 13-й день рождения. С этим ее поздравляют гости эфиров программы "Тема дня".

Елена Безрукова, начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу:

"Поздравляю Эхо Москвы в Барнауле. Вы замечательные и интересные, вас всегда нескучно слушать. Яркие персоны, интересные темы – это ваша визитная карточка. Мне очень приятно с вами работать и бывать у вас в гостях. С праздником!".

Марк Козловский, депутат АКЗС:

"Рад возможности поздравить барнаульский коллектив радиостанции с чертовой дюжиной вещания в родном городе. Все, кто создавал лицо Эха в Барнауле и продолжает трудиться, сегодня помогают нам оставаться думающими горожанами. Хочется пожелать, чтобы при изменениях концепции вы шли в ногу со временем, оставались верными принципам свободной журналистики! Вы нам нужны – "Свободное радио для свободных людей"!".

Читайте также: "У станции есть некая элитарность". Вехи истории Эхо Москвы в Барнауле

Андрей Щукин, депутат АКЗС:

"13 – цифра хорошая. Я родился 13-го числа. Это счастливая цифра. Всех сотрудников независимого радио Эхо Москвы в Барнауле поздравляю. Будьте здоровы, живите с богатыми!".

Александр Молотов, депутат АКЗС:

"Поздравляю радиостанцию Эхо Москвы в Барнауле с днем рождения. Это одна из немногих независимых радиостанций. Я желаю вам по-прежнему оставаться такими. Радиостанции желаю процветания, журналистам желаю прекрасных эфиров, интересных гостей. С днем рождения!".

Юрий Абдуллаев, сопредседатель Общероссийского народного фронта в Алтайском крае:

"Поздравляю коллектив Эхо Москвы в Барнауле с 13-летием. Очень важно то, что сегодня делают журналисты и в радиоэфире, и в печатном слове. Всегда важна объективная информация, разносторонние точки зрения, которые представлены на Эхе. Это, безусловно, дает возможность людям выбрать ту или иную точку зрения. Спасибо!".

Фото: Александра Черданцева