Известный блогер и публицист "Гоблин" выложил фото с отдыха на Алтае

Фото: "ВКонтакте"

Один из самых известных и популярных блогеров Рунета, публицист, переводчик и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "Гоблин", выложил на своей странице в социальной сети несколько фото с отдыха на Алтае. На одном из них блогер кормит алтайского бурундука. Фотографии породили множество фотожаб.

"Гоблин" известен широкой аудитории несколькими проектами, включая разработки игр, видеообзоры в интернете и другие проекты.