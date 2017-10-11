Известный блогер и публицист "Гоблин" выложил фото с отдыха на Алтае
Дмитрий Пучков является одним из самых популярных блогеров Рунета
11 октября 2017, 10:51
Фото: "ВКонтакте"
Один из самых известных и популярных блогеров Рунета, публицист, переводчик и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "Гоблин", выложил на своей странице в социальной сети несколько фото с отдыха на Алтае. На одном из них блогер кормит алтайского бурундука. Фотографии породили множество фотожаб.
"Гоблин" известен широкой аудитории несколькими проектами, включая разработки игр, видеообзоры в интернете и другие проекты.
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