Известный дизайнер придумал "кровавый" плакат в защиту парков Барнаула

После очередного сообщения о том, что 6,4 га парков пойдут под снос ради нового здания, дизайнер Александр Целовальников нарисовал особый плакат. Его тема: вырубки барнаульских парков для строительства гостиниц и спортивных комплексов.

"ВИДАТЬ, ПРИШЛА ПОРА ПОГОВОРИТЬ НА ШЕРШАВОМ ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА... Предлагаю к размещению на билбордах Барнаула, как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО социальную рекламу", – написал Целовальников на своей странице в Facebook.

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О желании купить футболки и другую продукцию с изображением, которое предложил дизайнер в защиту парков, подписчики пишут в комментариях к посту. Александр Целовальников пообещал доработать эскиз для новых целей. А потом "замутить какой-нибудь флешмоб".

Напомним, в конце рабочей недели градостроительный совет Барнаула отклонил проект строительства спортивного комплекса в парке им. Ленина. Под него пришлось бы вырубить 350 деревьев. Защищавшие предложение представители краевого Минспорта заявили, что проект будут финансировать по федеральному нацпроекту "Спорт – норма жизни". Его стоимость 125 млн рублей.

Рядом с этим комплексом могут появиться еще несколько. Всего парк лишился 6,4 га земли – участкам присвоен статус "Земли для спортобъектов".