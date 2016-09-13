К кому "улетел" Nissan Juke от ИСК "Алгоритм"?

Начиная с марта этого года многие из нас слышали о новой акции "Летим на жуке в Балтийскую крепость" от инвестиционно-строительной компании "Алгоритм" - одного из самых амбициозных застройщиков города Барнаула. В акции принимали участие клиенты компании, купившие с декабря 2015 года квартиру или офис и полностью оплатившие их цену по договору. К слову, в прошлом году компания уже разыграла два автомобиля среди своих клиентов, поэтому сомневаться в реальности проводимой акции не приходилось.

Как и год назад, розыгрыш приза состоялся в День города Барнаула на площадке, расположенной на площади Советов. С 12 часов участники акции могли сбросить свои купоны в лототрон, расположенный на стойке компании недалеко от сцены. Для консультации по любым вопросам работы компании здесь же находились менеджеры отдела продаж застройщика. Перед сценой уже стоял белоснежный Nissan Juke, перевязанный синим блестящим бантом, в спокойном ожидании своего нового хозяина. Но обо всем по порядку.

Программа розыгрыша призов от ИСК "Алгоритм" и партнеров компании стартовала в два часа дня. Ведущий дал немного времени тем, кто не успел скинуть свои купоны в лототрон, и уступил сцену для яркого акробатического выступления от команды черлидеров. Для старта розыгрыша и приветствия всех участников на сцену была приглашена директор ИСК "Алгоритм" Белоусова Ксения.

"Я благодарю всех Вас, что Вы пришли и разделили с нами этот праздник и как участники, и как зрители! Спасибо Вам за Ваши эмоции – это очень важно для нашей компании! Я поздравляю всех Вас с Днем города и любимому городу желаю роста и процветания. В связи с предстоящим розыгрышем я Вам всем желаю удачи!" - обратилась к горожанам Ксения Белоусова.

Для определения череды счастливчиков из зрителей был приглашен ребенок, родившийся в сентябре 2009 года, имя которого начиналось бы на букву "А" (ИСК "Алгоритм" является застройщиком квартала 2009а "Балтийская крепость"). На это приглашение откликнулся шестилетний Александр.

Первыми свои призы разыграли партнеры ИСК "Алгоритм": директор агентства недвижимости "Панорама" Крапивкин Вадим вручил сертификат на получение набора посуды, а Марина Ракина от лица Союза риелторов Барнаула и Алтайского края вручила сертификат на покупку сантехники.

После этого настала очередь для розыгрыша призов от самого застройщика. До перехода к трем главным призам ведущий раздал участникам акции тринадцать призов, среди которых были как нужные для новоселов – дрель, очиститель воздуха и мультиварка, так и электронные гаджеты – часы Sony SmartWatch, навигатор, фотокамера Canon, два смартфона Samsung, планшет Lenovo Yoga. Программу периодически прерывали выступления команды черлидеров, роллеров, а также конкурсы для всех желающих от ведущего. Каждый, кто поднимался на сцену из зрителей, обязательно уходил с приятным и памятным подарком от ИСК "Алгоритм".

Апогеем программы стал, разумеется, розыгрыш трех главных призов. За третье место Ждановой Наталье достался гироскутер, от которого в восторге была дочь победителя. Второе место заняла семья Барсуковых Александра и Марины – им достался новый телевизор Samsung.

Надежда Федоровна Маркешина и Ксения Белоусова, директор ООО ИСК "Алгоритм"

Напряжение в толпе к этому моменту достигло максимума. И вот самый главный купон в руке ведущего. Два! Девять! Девять! Выигрышным оказался купон с номер 299! Его обладательницей, а по совместительству и обладательницей нового Nissan Juke стала Маркешина Надежда Федоровна. Шок и радость смешались на лице победительницы, которая неуверенно поднималась на сцену и не могла поверить своей удаче!

Теперь барнаульцы с нетерпением ждут новых акций от ИСК "Алгоритм".

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