Кабачок нужен? Мемы о самом популярном овоще августа
Пользователи шутят о родственниках и знакомых, которые всем вокруг предлагают свои кабачки
12 августа 2022, 06:35, Екатерина Смолихина
В августе начинается пора, когда все, у кого есть огород и кабачки, начинают эти самые кабачки раздавать. Овощ (из семейства тыквенных, кстати) неприхотливый и в довольно сносных условиях может дать большой урожай. А если упустить тот момент, когда их надо собирать, кабачки могут стать просто неподъёмными. Съесть одной и даже двум семьям такое чаще всего не под силу. А ведь жалко, пропадут, и отсюда появляется желание поделиться овощами с родственниками, соседями, знакомыми.
Но любят их далеко не все (хотя, может, они просто не пробовали вкусно приготовленный кабачок). В любом случае мемы о кабачках понравятся всем.
Иллюстрации из соцсетей
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