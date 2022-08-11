Кабачок нужен? Мемы о самом популярном овоще августа

Пользователи шутят о родственниках и знакомых, которые всем вокруг предлагают свои кабачки

12 августа 2022, 06:35, Екатерина Смолихина

В августе начинается пора, когда все, у кого есть огород и кабачки, начинают эти самые кабачки раздавать. Овощ (из семейства тыквенных, кстати) неприхотливый и в довольно сносных условиях может дать большой урожай. А если упустить тот момент, когда их надо собирать, кабачки могут стать просто неподъёмными. Съесть одной и даже двум семьям такое чаще всего не под силу. А ведь жалко, пропадут, и отсюда появляется желание поделиться овощами с родственниками, соседями, знакомыми.

Но любят их далеко не все (хотя, может, они просто не пробовали вкусно приготовленный кабачок). В любом случае мемы о кабачках понравятся всем.

Иллюстрации из соцсетей

Что приготовить из кабачков, чтобы понравилось даже тем, кто их не любит

Что приготовить из кабачков, чтобы понравилось даже тем, кто их не любит

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