Как 14 марта привлечь желанного мужчину и заставить на себе жениться?

14 марта на Руси праздновали вторую встречу весны — Евдокию Весновку. По народным понятиям это бабий праздник. По церковному же календарю в этот день вспоминают раннехристианскую мученицу Евдокию Илиопольскую. В народе 14 марта называют по-разному — Евдокия (Авдотья) Свистунья, Авдотья (Евдокия) Весновка, Евдокия (Авдотья) Плющиха, Новичок и ещё много вариантов.



В этот день беременные подставляли солнцу живот, детей поили талой водой и привораживали мужчин.

А существовала ли Евдокия Илиопольская?

По мнению болландистов — учёных-иезуитов, которые на протяжении долгого времени собирали и систематизировали жития святых, информация о Евдокии Илиопольской относится к разряду легенд. Слишком много в истории жизни преподобномученицы чудес и исторических несоответствий. Однако и Православная, и Католическая церковь ежегодно отдают дань памяти этой женщине, а значит, она действительно реальный исторический персонаж.



История жизни этой раннехристианской святой содержит ряд интересных фактов. Так, если обращаться к Житию, которое записал Димитрий Ростовский, Евдокия была красива и слыла блудницей. Торгуя своим телом, она нажила огромное состояние и купалась в роскоши. В христианство её обратил монах Герман, после чего Евдокия оставила своё имение и приняла монашеский постриг в одном из женских монастырей Гелиополиса. После кончины настоятельницы заняла её место.



Правящий в то время наместник Диоген прослышал, что в женском монастыре, где настоятельницей была Евдокия, хранятся несметные сокровища, и послал туда солдат. Войска, удерживаемые молитвами святой, трое суток не могли попасть внутрь. В конце концов на них напал огромный змей и почти всех перебил. Те, кто всё же сумели проникнуть в монастырь, не нашли там никаких сокровищ.



Сама Евдокия незадолго до этого видела, что ей придётся пострадать за Христа. Так и случилось. Кроме того, благодаря её страданиям в христианство был обращен Диоген, которого святая вернула из царства мёртвых в царство живых. Наместник отпустил Евдокию, и жила она в своём монастыре примерно до 160-170 годов н.э., после чего приняла мученическую смерть от меча.

Почему в народе почитают Евдокию (Авдотью)?

Авдотья — это просторечная форма имени Евдокия. По старославянским поверьям, Бог вручил этой святой «ключи от всех весенних вод и наградил её даром воскрешать землю от зимнего сна». Другими словами, как Евдокия решит, так весна и наступит. Поговорки об этом дне говорили о переменчивой погоде: «Тепло светит солнышко, да Авдотьей поглядывает — либо снег, либо дождь». 14 марта считался переломным днём, когда весна окончательно вступает в свои права: «Авдотья Весновка весну снаряжает».

Почему в народе 14 марта нередко называют Новичок?

Это связано с летоисчислением. В древности 1 марта по старому стилю (по новому — 14 марта) начались новогодние гулянья. С тех пор и идёт традиция называть этот день Новичок, что значит «новый». В те стародавние времена была традиция выращивать дома в кадке вишню. Как раз к этому дню она зацветала, что, по поверьям, сулило семье счастье, мир и благоденствие.

Почему Авдотью часто называют Свистуньей?

Существует несколько версий возникновения такого прозвища. По одной — 14 марта обычно дул ветер такой силы, что «аж свистел», поэтому некоторые исследователи решили, что Евдокия (Авдотья) заменила древним славянам, обращённым в христианство, языческого бога Позвизда, который отвечал за ветры.



Не менее интересна и другая версия. 14 марта пробуждаются многие животные и птицы, которые свистом и криками возвещают миру о начале весны.

Откуда пошло название праздника Авдотья (Евдокия) Плющиха?

В старорусском языке слово «плющить» означало «капать». Сосульки же в те времена называли плющинами. 14 марта уже вовсю звенела капель, отсюда и название Авдотья Плющиха. В народе верили, что в этот день подземные ключи закипают, потому приступали к отбеливанию холстов. Женщины активно начинали ткать и занимались этим вплоть до посевной.

Зачем на Авдотью мыли полы в доме талой водой?

Наши предки верили, что это поможет отогнать от жилища нечистую силу и болезни. 14 марта с утра собирали снег, ждали, пока он растопится, и этой водой тщательно отмывали весь дом.

Для чего на Авдотью поили талой водой детей?

Считалось, что именно в этот день она поможет ребёнку стать физически крепким, защитит от всех болезней. Талой водой поили всех, в том числе малышей и больных. Верили, что после этого дитё вырастет здоровым, а больной быстрее выздоровеет.

Как проводили этот день верующие?

Женщины отправлялись в церковь и молились святой Евдокии. Все верующие без исключения подавали милостыню нищим, но делали это не напоказ, а незаметно для окружающих. Считалось, что это помогает вымолить у ангелов прощение за грехи свои, а также показать им доброту души.

Как заговаривали себя и свою семью на достаток и хороший урожай?

Авдотья Весновка считалась в народе большим праздником. Отмечать его требовалось весело и с размахом. С утра женщины начинали заниматься выпечкой. Но пекли не абы что, а печенье в форме жаворонков, которое затем развешивали на деревьях. Считали, что это ускорит наступление тепла.

Во время приготовления печенья совершали специальный обряд — раскатывали тесто и читали заговор: «По белому, по чистому, по ядомому, от земли заполученному, по зазнобчивому, зорями крученному, катись бел-крутой, бел-золотой». Якобы это гарантировало хороший урожай и достаток в течение года.

Для чего беременные 14 марта забирались на пригорок и показывали живот восходящему солнцу?

Делали это, чтобы выносить крепкого здорового ребёнка. Будущие мамы на рассвете выходили на улицу, искали пригорок повыше, забирались на него, сбрасывали с себя верхнюю одежду и подставляли живот под первые лучи весеннего солнца. После полагалось перекреститься и уйти, трижды оглянувшись.

Как на Авдотью женщины заговаривали мужчин?

Бабий день — лучшее время, чтобы привлечь к себе жениха. Незамужние девицы 14 марта отправлялись в поле, находили местечко, открытое всем ветрам, крутились вокруг себя и просили ветер насвистать парню, «чтобы он слезал с печи и шёл свататься». После такого обряда полагалось расплести косу, вынуть из волос ленту и пустить её по ветру.



А вот ещё один ритуал для привлечения мужчин. Женщине нужно было найти проталину подальше от посторонних глаз, встать в неё, воздеть руки к небу и произнести: «От земли силы возьму, небесную красоту привлеку. Чтобы мужчины на меня смотрели, забыть не смели. Очарую и околдую. Да будет так!». Как только заговор был прочтён, нужно было выйти из проталины и хорошенько засыпать её снегом. Якобы как только снег в этом месте начнёт таять, заговор заработает.