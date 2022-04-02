Как 2 апреля избавиться от нищеты и привлечь к себе удачу

Фотинья Колодезница — славянский праздник, который в народном календаре приходится на 2 апреля по новому стилю, или 20 марта по старому. Святая Церковь в этот день вспоминает великомученицу Фотину (Светлану) Самаряныну. По Библии именно у неё Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. В народе праздник ещё называют Фотиния Самарянка, Колодезница, День славления льна.



Как 2 апреля избавлялись от лихорадки и почему почитали лён — читайте на amic.ru.

В чём состоял христианский подвиг Фотинии?

Великомученица жила в Карфагене в I веке. После встречи у колодца с Мессией женщина уверовала в Господа Бога и стала со всей душой проповедовать Евангелие. Она приняла Крещение и обратила в христианство двух сыновей. Во времена правления жестокого гонителя верующих Нерона (54-68 г.) Фотина вместе со своими детьми и пятью сёстрами была схвачена и приведена на суд римского императора.



Жестокий правитель приказал им отречься от веры, но никто этого не сделал. Тогда разъярённый неповиновением Нерон повелел раздробить кисти великомученикам. Однако в ходе экзекуции никто из них не почувствовал боли, а руки Фотины и вовсе не пострадали. Тогда взбешённый император приказал ослепить сыновей женщины, а её саму и сестёр отослал под надзор своей дочери Домины. Однако святая сумела обратить к Господу всех домочадцев, включая Домину.



Узнав об этом, Нерон отдал приказ живьём содрать кожу с проповедницы и бросить её в колодец, где она предала дух свой Отцу Небесному. Страшные муки и смерть за веру в Христа также приняли оба сына и сёстры Фотинии.

Почему 2 апреля особо чтили колодезную воду?

Предки считали, что именно в этот день она проявляет свои живительные свойства, так как душа Фотинии покоится на дне колодца. 2 апреля колодезной водой умывались, поили больных, освящали жилище, окропляли земельные угодья и домашний скот. Крестьяне так и говорили: «Водой из колодца пашню окропи — вредителей и гнилость отгони» или «Водой колодезной с утра умойся, порчи и сглаза год не бойся».



С помощью водицы из колодца избавлялись от нищеты и привлекали к себе удачу.

Как на Фотинию избавлялись от нищеты?

Те, кто жаждал разбогатеть, 2 апреля приходили к колодцу, заглядывали в него и приговаривали: «Богатая судьба. Встань со дна колодца. Сколько там камней и песка, столько дай мне добра». А вот ещё один заговор: «Из-под земли чёрной, из глубины глубокой текла вода да в колодце оказалась. Водица вода, прозрачная струя, нищету смой, богатство намой. От нужды сбереги, от невзгод сохрани. Да будет так. Аминь».

Как 2 апреля привлекали удачу?

Чтобы стать успешным и счастливым, набирали ведро колодезной воды и ставили его в центр стола. Рядом с ним треугольником размещали три церковные свечи, заранее купленные в храме. Делалось это в среду, пятницу или субботу. После этого читали заговор: «Горести и беды водица унеси долой, а удачу оставь со мной. Пусть беды обойдут мой дом стороной, а счастье и благо будут всегда в нём». Потом топили баню, мылись, а заговорённой водой обливали себя.

Как на Фотинию лечились от лихорадки?

На Руси святую считали целительницей от лихорадки. В день памяти Фотинии крестьяне молились в церкви или дома перед её иконой, прося даровать себе и родным здоровье и уберечь или излечить от болезни. Просьбу об исцелении писали на освещённой просфоре (богослужебный литургический хлебец) и давали её съесть больному лихорадкой.



Также обращались за помощью к святой и другим способом. Тропарь (молитву) писали на бумажке, заматывали её в кусочек льняной ткани и надевали на шею заболевшего лихоманкой, который должен был ходить с ней три или девять дней подряд. После записку сжигали на свече, оставшийся пепел сохраняли. Шли к колодцу, набирали воды. Бросали в ёмкость с водой пепел и всё это давали выпить больному.

Почему в день Фотинии чествовали лён и надевали льняные одежды?

Это древнерусская традиция. Лён почитали не случайно. Во все времена он был основным сырьём для тканей у славян. С утра хозяйки выносили на двор льняную одежду, рушники и развешивали их на воротах, плетнях, ветвях берёз. Вечером девушки собирались на полянах и хороводили с вышитыми льняными полотенцами, которые традиционно использовались на свадебных обрядах. Искренне верили, что это поможет привлечь завидных женихов.



2 апреля наши предки надевали исключительно льняную одежду. Они верили, что это убережёт от завистливых глаз, порчи и снимет уже существующий наговор. Деткам до года на Фотинию надевали льняные рубашки, сбрызнутые колодезной водой, и укладывали спать. Считалось, что тогда ночной дух не потревожит малыша. Также эту рубаху надевали на ребёнка во время болезни. Так он быстрее выздоравливал и долгое время не болел.