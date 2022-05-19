Что делали 20 мая на Руси незамужние девицы, чтобы скорее выйти замуж?

20 мая славяне отмечали праздник Купальница. В этот день было принято купать лошадей и обливаться водой самим. При этом детей купали так, чтобы никто чужой увидеть не мог. Запрещалось 20 мая гадать на картах. Но зато было принято «воровать» друг у друга семена овощей. Зачем — читайте в нашем материале.

Для чего наши предки 20 мая обязательно обливались водой и купали лошадей?

Вода на Купальницу считалась целебной, наши предки верили, что обряд в этот день оздоравливал и придавал сил. Лошадей купали в водоёмах. А для себя набирали воду в реке до восхода и нагревали на солнце. После обеда обливали себя и детей.



С помощью этой воды женщины на Купальницу проводили обряд очищения жилья от нечисти. Для этого обрызгивали все углы в доме. Полы подметали мокрым веником, а собранный мусор уносили за ворота и там сжигали.

Что делали незамужние девицы 20 мая, чтобы скорее выйти замуж?

Засидевшиеся в девках рано поутру отправлялись к реке или роднику за водой. Дома смешивали её с освящённой, принесённой из церкви, и умывались ею. После девять раз читали «Отче наш». Якобы после этого к родителям девушки в скором времени приезжали сваты.

Почему на Купальницу хозяйки семена друг у друга воровали?

Считалось, что семена, украденные в этот день, дадут лучший урожай, чем свои. Поэтому 20 мая крестьяне ждали непрошеных гостей. Семена воровали во время посиделок, ну а поскольку это делали все, никто в накладе не оставался.

Что нельзя было делать на Купальницу?

20 мая запрещалось:

— купать детей чужим людям — только родители и бабушки могли это делать. Причём старались, чтобы никто чужой даже случайно увидеть купание ребёнка не мог — иначе малыш будет долго болеть;

— умываться только что набранной из реки водой — она была лишена целительной силы, потому что не зарядилась солнечными лучами;

— гадать на картах — их предсказания будут неверны.